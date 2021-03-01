استمرار غياب السعيد.. قائمة بيراميدز لمواجهة المصري في الدوري





أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة المصري في الدوري الممتاز.





ويحل بيراميدز ضيفا على المصري في السابعة من مساء الثلاثاء على استاد الإسكندرية الرياضي في إطار اللقاء المؤجل من الجولة ١٣ لبطولة الدوري الممتاز .





وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:





حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي





خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي





خط الوسط: إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد فاروق - إبراهيم حسن - إبراهيم عادل - محمود صابر





خط الهجوم: جون أنطوي - دييجو رولان - محمود وادي - دودو الجباس



