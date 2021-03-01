عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

تقدم حزب مستقبل وطن، بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ضد كلاً من: الإعلامي إبراهيم عيسى، ورئيس مجلس إدارة قناة القاهرة والناس.





وجاءت الشكوى حول حول ما تضمنته حلقة برنامج "حديث القاهرة" عبر قناة القاهرة والناس، يوم 24 فبراير 2021، مما يعتبره الحزب تجاوزات في حق الحزب وقياداته.





وتلقى المجلس شكوى أخرى من النائب الدكتور شوقي العناني، حول نفس الموضوع، مرفقًا به أسطوانة مدمجة للحلقة.



