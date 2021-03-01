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عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:34 م
الإعلامي إبراهيم عيسى
الإعلامي إبراهيم عيسى
ميسون أبو الحسن
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تقدم حزب مستقبل وطن، بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، ضد كلاً من: الإعلامي إبراهيم عيسى، ورئيس مجلس إدارة قناة القاهرة والناس.

وجاءت الشكوى حول حول ما تضمنته حلقة برنامج "حديث القاهرة" عبر قناة القاهرة والناس، يوم 24 فبراير 2021، مما يعتبره الحزب تجاوزات في حق الحزب وقياداته.

وتلقى المجلس شكوى أخرى من النائب الدكتور شوقي العناني، حول نفس الموضوع، مرفقًا به أسطوانة مدمجة للحلقة.

وقرر المجلس دراسة الشكاوى والتحقق مما ورد فيهما، واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

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مستقبل وطن شكوى ضد إبراهيم عيسى الفجر الأعلى للإعلام إبراهيم عيسى

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