أحمد سمير يكشف سبب خسارة طلائع الجيش أمام الأهلي

كشف أحمد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، سبب خسارة فريقه أمام نظيره الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بهدفين مقابل هدف، مساء أمس الأحد.





يشار إلى أن أحمد سمير سجل هدف فريقه الوحيد في شباك الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء أمس، في الدوري.





وقال أحمد سمير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "قدمنا مباراة جيدة، وحاولنا استغلال أخطاء الأهلي، لكن التوفيق لم يكن معنا، كان ينقصنا أن نصدق أنفسنا لتحقيق المكسب أمام الأهلي".





وتابع، "عبد الحميد بسيوني طلب من لاعبي الفريق اللعب للهجوم، وقال لنا أنتم قادرون على تحقيق الفوز أمام الأهلي".





واستكمل، "ألعب بنفس الأداء في جميع المباريات سواء الأهلي أو الزمالك أو أي فريق آخر، لكن أحيانا يغيب عني التوفيق".



