Advertisements

أحمد سمير يكشف سبب خسارة طلائع الجيش أمام الأهلي

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:34 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
كشف أحمد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، سبب خسارة فريقه أمام نظيره الأهلي، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، بهدفين مقابل هدف، مساء أمس الأحد.

يشار إلى أن أحمد سمير سجل هدف فريقه الوحيد في شباك الأهلي، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء أمس، في الدوري.

وقال أحمد سمير في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "قدمنا مباراة جيدة، وحاولنا استغلال أخطاء الأهلي، لكن التوفيق لم يكن معنا، كان ينقصنا أن نصدق أنفسنا لتحقيق المكسب أمام الأهلي".

وتابع، "عبد الحميد بسيوني طلب من لاعبي الفريق اللعب للهجوم، وقال لنا أنتم قادرون على تحقيق الفوز أمام الأهلي".

واستكمل، "ألعب بنفس الأداء في جميع المباريات سواء الأهلي أو الزمالك أو أي فريق آخر، لكن أحيانا يغيب عني التوفيق".

أخبار تهمك

تطورات إصابة نجم منتخب مصر بالرباط الصليبي

منذ حوالي 8 ساعات

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 21 ساعة

لهذا السبب شقيقة أحلام الجريتلي تتغيب عن توديعها

منذ ساعة الا ربع

الزمالك مهدد بفقدان 6 نقاط بسبب شيكابالا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ 18 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

القبض على رئيس برشلونة السابق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 14 ساعة

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ يوم

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

منذ ساعة و 24 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:57 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

11:20 ص

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

06:56 م

لهذا السبب شقيقة أحلام الجريتلي تتغيب عن توديعها

02:08 م

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

07:01 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات