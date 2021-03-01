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إيران: إذا أرادت واشنطن أن تتفاوض مع إيران عليها أن تحترم الاتفاق النووي

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:37 م
الخارجية الإيرانية
الخارجية الإيرانية
وكالات
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طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، باحترام الاتفاق النووي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقالت الخارجية الإيرانية، في تصريحات صحفية: "إذا أرادت واشنطن أن تتفاوض مع إيران عليها أن تحترم الاتفاق النووي".

 

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، رفض بلاده أي تغيير في الاتفاق النووي، وإعادة التفاوض عليه.

 

وقال روحاني، في تصريحات صحفية نشرتها قناة سكاي نيوز عربية: "إيران مستعدة للالتزام بالاتفاق النووي فور رفع العقوبات الأمريكية".

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الخارجية الايرانية الاتفاق النووي إيران

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