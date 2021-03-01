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البحرية الليبية تنقذ 181 مهاجرًا كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أنقذت البحرية الليبية، اليوم الاثنين، 181 مهاجرًا من الجنسيات الإفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية في عمليتين منفصلتين.

 

وقد أعلنت رئاسة الأركان، أنه "فور تلقي الجهاز نداء استغاثة تم تحريك الزورقين فزان، وأوباري، بعد تجهيزهما بالإمكانات اللازمة للإنقاذ والانتشال، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه".

 

وقالت رئاسة الأركان: "فور إتمام عمليتي الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، تمهيدا لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية"، مضيفة أن "الجهاز سيتابع في إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم سالمين"، وفقًا لروسيا اليوم.

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الكلمات المفتاحية

نداء استغاثة ليبيا البحرية الليبية

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