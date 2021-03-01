Advertisements
البحرية الليبية تنقذ 181 مهاجرًا كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية
الإثنين 01/مارس/2021 - 02:43 م
وكالات
Advertisements
أنقذت البحرية الليبية، اليوم الاثنين، 181 مهاجرًا من الجنسيات الإفريقية، كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية في عمليتين منفصلتين.
وقد أعلنت رئاسة الأركان، أنه "فور
تلقي الجهاز نداء استغاثة تم تحريك الزورقين فزان، وأوباري، بعد تجهيزهما بالإمكانات
اللازمة للإنقاذ والانتشال، حيث قام عناصر الجهاز بدورهم على أكمل وجه".
وقالت رئاسة الأركان: "فور إتمام
عمليتي الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية، تمهيدا
لتسليمهم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية"، مضيفة أن "الجهاز سيتابع في
إطار دوره الإنساني عملية رعاية هؤلاء المهاجرين وإتمام إجراءات ترحيلهم إلى
بلدانهم سالمين"، وفقًا لروسيا اليوم.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements