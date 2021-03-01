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موعد مواجهة الشباب أمام ضمك في دوري كأس محمد بن سلمان

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:43 م
بوابة الفجر
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يواجه فريق ضمك نظيره الشباب، اليوم الإثنين، على ملعب مدينة الأمير سلطان عبد العزيز بالمحالة، في ختام مواجهات الجولة 21 من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان.

يحتل فريق ضمك المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد فريق الشباب في الصدارة برصيد 41 نقطة.

وكان من المفترض إقامة المباراة أمس الأحد، إلا أن تعذر سفر فريق الشباب من العاصمة السعودية الرياض إلى مدينة أبها، بسبب ظروف الطيران، أدى إلى إصدار الاتحاد السعودي قرارا بتأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة.


ويسعى فريق الشباب إلى تحقيق الفوز، وتعزيز صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، في ظل مطاردة فريق الهلال الذي يأتي فى الوصافة.

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