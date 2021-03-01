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مؤشر بورصة الكويت يصعد 0.65% في ختام تعاملات اليوم

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة أمس الاثنين، أول جلسة بعد عطلة العيد الوطني ويوم التحرير، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.65% رابحاً 36.61 نقطة ليغلق عند مستوى 5685.77 نقطة.

 وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.70% رابحاً 43.14 نقطة ليغلق عند مستوى 6200.61 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.49% رابحاً 22.56 نقطة ليغلق عند مستوى 4673.08 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.67% رابحاً 32.50 نقطة ليغلق عند مستوى 4853.25 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 256.1 مليون سهم بقيمة 50.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 11.8 ألف صفقة.

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