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مرتضى منصور يعلق على الأحداث والأزمات الحالية في الزمالك

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:50 م
بوابة الفجر
محمد ذكي
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حرص المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك الأسبق، التعليق على الأحداث الحالية بالقلعة البيضاء وأزمة محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الأبيض مع لشبونة البرتغالي، بالاضافة لتجديد التعاقد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول.


وقال منصور في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرباضي" : محمود عبد الرازق " شيكابالا" ترك النادي البرتغالي منذ أربع سنوات، لماذا تظهر الأزمة في هذا التوقيت، وهل مسئولي لشبونة البرتغالي يتركون الأزمة كل هذه المدة دون الحصول على مستحقاتهم المالية؟.

وأضاف : كل هذه الأزمات تظهر بسبب فشل اللجنة الثلاثية، والغرض من ذلك تشوية مجلس الإدارة السابقة، ولكن الحقيقة هم يرغبون في تتفيش شيكابالا وفرجاني ساسي مثلما حدث مع مصطفى محمد.

وأتم رئيس الزمالك السابق حديثه : مصطفى محمد مهاجز مصر الأول، وتم الاستغناء عنه بسهولة، ولا يوجد بديل حالياً في الزمالك لتعويضه.. اللجنة الثلاثية فاشلة.

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