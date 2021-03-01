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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الاثنين 1-3-2021
الإثنين 01/مارس/2021 - 03:00 م
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير على المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الاثنين 1-3-2021 .
سعر الدولار اليوم الاثنين 1-3-2021 في البنوك
استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 1-3-2021 في البنوك مقابل الجنيه المصري خلال بداية التعاملات الصباحية، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا
أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-3-2021 في مصر
استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-3-2021 بداية تعاملات شهر مارس في السوق المحلي وذلك بعد خسائر فادحة إصيب بها المعدن الأصفر خلال تعاملات الأسبوع الماضي.. التفاصيل من هنا
أسعار العملات اليوم الاثنين 1-3-2021 أمام الجنيه المصرى
استقرت أسعار العملات اليوم الاثنين 1-3-2021، أمام الجنيه المصرى خلال بداية التعاملات الصباحية وذلك استمرار لحالة الاستقرار التي شهدتها أمس.. التفاصيل من هنا
"الإسكان": تنفيذ 55% نسبة تنفيذ 24888 وحدة بمبادرة "سكن كل المصريين"
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن نسبة تنفيذ ٢٤٨٨٨ وحدة سكنية (١٠٣٧عمارة) بمبادرة الرئيس "سكن كل المصريين"، بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، بلغت نحو 55%، مشيراً إلى أن القيمة الاستثمارية للمشروع تقدر بـ5.6 مليار جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع نهاية العام الحالي.. التفاصيل من هنا
البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 12 مليار جنيه
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 12 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.. التفاصيل من هنا
وزير المالية يعلن تيسيرات جديدة في الضريبة الجمركية للسيارات الكهربائية
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا يتضمن تيسيرات جديدة فى حساب الضريبة الجمركية لسيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى أو بمحركين للدفع «كهرباء، بنزين»، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة.. التفاصيل من هنا
الإحصاء يعلن زيادة متوسط نصيب الفرد من اللحوم البيضاء
أصــدر الجهـاز المــركزى للتعبئــة العامـــة والإحصـــاء اليـــوم المؤشرات السـنوية لحركة الإنتــــاج والتجـــارة الخارجيـــة والمتــاح للاســتهلاك من الســلع الزراعيـــة عــام 2019 .. التفاصيل من هنا
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-3-2021
ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الاثنين، بقيمة 6 جنيهات حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 772 جنيها للجرام، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً إلى مستوى 1750 دولار.. التفاصيل من هنا
الزراعة تعلن زيادة المساحات المنزرعة من القمح إلى 3.418 مليون
كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي2021، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء.. التفاصيل من هنا
شروط وضوابط صرف منحة المعاش بعد بلوغ 21 عام لأبناء الموظف المتوفي
تقدم الهيئة العامة للتأمينات منحة قطع المعاش، لأبناء صاحب المعاش المتوفى بعد وصلهم إلى 21 عام، الذي يتوقف فيه صرف المعاش لهم.. التفاصيل من هنا
5.9 مليار دولار تمويلات لدعم مشروعات الطاقة المتجددة
أطلقت وزارة التعاون الدولي، اليوم، حملة رقمية عالمية، تهدف إلى إظهار مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية، والشراكات الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية، وتحقيق مستقبل مستدام، ودفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.. التفاصيل من هنا
وزيرة التخطيط تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "القومي للحوكمة" وشركة منتدى الخمسين
شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي للوزارة وشركة منتدى الخمسين لإعداد الكوادر البشرية.. التفاصيل من هنا
البورصة تخسر 1.4 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين
أغلقت البورصة تعاملاتها اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي نحو 1.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.576 مليار جنيه.. التفاصيل من هنا
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