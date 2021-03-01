Advertisements

وزارة الصحة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن الحصول على لقاح كورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:51 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements

وزارة الصحة توجه رسالة هامة للمواطنين بشأن الحصول على لقاح كورونا

أكد الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، متاح للمواطنين ذوي الأولوية للمستحقين من الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وقال مجاهد لـ«المصري اليوم»، إنه على المستحقين عدم التسجيل أكثر من مرة منعا لعمل ضغوط على الموقع الإلكتروني المخصص، مشيرا إلى أن الموقع يسجل البيانات والتقارير الطبية مرة واحدة وسيتم اختيار المستحقين إلكترونيا.

وناشد مجاهد، المواطنين من غير المستحقين عدم الدخول على الموقع الإلكتروني المخصص للحصول على لقاح كورونا، مؤكدا أن الوزارة لديها جرعات كافية لجميع المستحقين.

وشدد على أن جميع اللقاحات التي ستستخدمها آمنة وحاصلة على تراخيص من هيئة الدواء المصرية.

يمكن التسجيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة الصحة لقاح كورونا لقاح فيرس كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 22 ساعة

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ ساعة و 9 دقيقة

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

لهذا السبب شقيقة أحلام الجريتلي تتغيب عن توديعها

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 16 ساعة

تطورات إصابة نجم منتخب مصر بالرباط الصليبي

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد سمير يكشف سبب خسارة طلائع الجيش أمام الأهلي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ يوم

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 11 ساعة

تأجيل طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس إدارة الزمالك

منذ 36 دقيقة

مرتضى منصور يعلق على الأحداث والأزمات الحالية في الزمالك

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

أخبار سارة وتحذير جديد..9 رسائل من وزارة الصحة بشأن لقاح فيروس كورونا

"لقاح كورونا مجاني لهذه الفئة".. 14 رسالة مهمة من وزيرة الصحة

عاجل .. ننشر رابط الحصول على لقاح فيروس كورونا بعد انطلاق مرحلة التسجيل

سجل الآن.. "الصحة" تكشف خطوات الحصول لقاح كورونا بعد فتح الموقع الالكتروني

بالصور.. كيفية التسجيل بالموقع الإلكتروني للحصول على لقاح كورونا بعد انطلاقه

رابط مباشر| موقع حجز جرعات لقاح كورونا يفتح باب التسجيل رسمياً

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:34 م

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

11:57 م

مرتضى منصور يعلق على الأحداث والأزمات الحالية في الزمالك

02:50 م

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

11:20 ص

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

06:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات