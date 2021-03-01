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قرارات جديدة من الرئيس السيسي بشأن أوضاع الكنائس

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:54 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 80 لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 81 لسنة 2021 بتشكيل مجلس ادارة هيئة أوقاف الطائفة الإنجيلية.
 
ونشر القراران فى الجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم الإثنين.

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن إصدار القانون رقم1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بعدما وافق عليه مجلس النواب.

وتأتي تعديلات القانون لتحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور، وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية،  بما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، كما جاء القانون لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية بالعدد الصادر اليوم الاثنين.

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