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محافظ أسوان يتابع ميدانيًا تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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عقب قيامه بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية خاصة إرتداء الكمامات في وسائل المواصلات والسيرفيس، ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماع خلية إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، واللواء عصام عثمان مدير الأمن، بجانب مديرى الجهات التنفيذية والدينية والمجتمع المدنى، وخلال الإجتماع تم تحديد المسئوليات والواجبات وآليات تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء وقرار المحافظ بمنع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بجميع القاعات أو الصالات أو دور المناسبات أو دور العبادة سواء كانت مغلقة أو مفتوحة، علاوة على منع الأسواق الأسبوعية مع وضع الضوابط المشددة لتنفيذ ذلك بكل حزم.

وشدد اللواء أشرف عطية بضرورة تفعيل الضبطية القضائية وفرض الغرامات على عدم إرتداء الكمامات، مع تنظيم حملات متواصلة لغلق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية بالمدن وهو الذى يتوازى مع منع إقامة وتنظيم أي سباقات للخيول والمرماح بالقرى لتلافى أي تجمعات، مؤكدًا على أهمية تطبيق جميع الإجراءات الوقائية داخل لجان الإمتحانات في المدارس والمعاهد الأزهرية وكليات جامعة أسوان ومكاتب البريد، مع التعقيم المستمر للفصول والمدرجات والمدن الجامعية ليتواكب ذلك مع تطهير وتعقيم جميع المديريات والمصالح الحكومية، بالإضافة إلى تنظيم حملات على المقاهى والكافتيريات للتأكد من الإلتزام بالتباعد وعدم تدخين الشيشة.

ووجه محافظ أسوان بالإعلان عن منظومة تلقى طلبات التطعيم للقاح ضد كورونا مجانًا على موقع التسجيل الإلكترونى لوزارة الصحة وخاصة أن هناك رصيد 1200 جرعة سيتم حقنها للمسجلين على المنظومة.
محافظ أسوان يتابع ميدانيًا تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
محافظ أسوان يتابع ميدانيًا تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
محافظ أسوان يتابع ميدانيًا تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
محافظ أسوان يتابع ميدانيًا تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
محافظ أسوان يتابع ميدانيًا تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
محافظ أسوان يتابع ميدانيًا تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
محافظ أسوان يتابع ميدانيًا تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
محافظ أسوان يتابع ميدانيًا تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
محافظ أسوان يتابع ميدانيًا تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا
محافظ أسوان يتابع ميدانيًا تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

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