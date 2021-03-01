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حبس عامل بتهمة سرقة خزينة شركة تأمين بالدقي

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:55 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس عامل بإحدى شركات التأمين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من خزينة الشركة.

واوضحت التحقيقات، أن أحد موظفي الشركة اكتشف كسر الخزينة، وتبين أن وراء الواقعة أحد العاملين وهو مقيم بدائرة بولاق الدكرور، وتم ضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة.

كان ورد إخطارًا للواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بتلقي المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بلاغا من موظف بإحدى شركات التأمين بإكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالي والشروع في فتح خزينة أخرى.

شكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالشركة.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية برئاسة العقيد هاني الشعراوي مفتش مباحث فرقة وسط الجيزة والمقدم محمد أبو زيد وكيل الفرقة من ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، والأدوات المستخدمة في إرتكاب الواقعة.

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