الاتحاد الآسيوي يعلن عن الدول المستضيفة لمجموعات كأس الاتحاد

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاثنين عن الدول المستضيفة لمنافسات دور المجموعات بكأس الاتحاد الآسيوي 2021.





وأوضح الاتحاد عبر موقعه على الإنترنت أنه في منطقة غرب آسيا، تقام مباريات المجموعة الأولى التي تضم الحد البحريني والنصر العماني والوحدة السوري وحامل اللقب العهد اللبناني، في العاصمة البحرينية المنامة.





وتقام مباريات المجموعتين الثانية والثالثة في العاصمة الأردنية عمان، حيث تضم المجموعة الثانية أندية الأنصار اللبناني والمحرق البحريني والسلط الأردني ومركز بلاطة الفلسطيني، في حين تضم المجموعة الثالثة الفيصلي الأردني والسيب العماني وتشرين السوري والفائز من مباراة الدور التمهيدي.





وفي منطقة جنوب آسيا، تقام مباريات المجموعة الرابعة في عاصمة المالديف مالي، علما بأن المجموعة تضم موهون باجان الهندي وباشوندارا كينجز من بنجلادش ومازيا سبورتيس من المالديف إلى جانب الفريق المتأهل من التصفيات.





أما في منطقة وسط آسيا، يستضيف نادي دوردوي في قيرغيزستان مباريات المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه كلا من آهال التركماني ورافشان الطاجيكي.





وتقام مباريات المجموعة السادسة في مدينة دوشانبي في طاجيكستان، وتضم المجموعة علاي من قيرغيزستان والتين عسير التركماني وخوجاند الطاجيكي وممثل أوزبكستان، إيه.جي.إم.كي أو ناساف.





وفي منطقة آسيان، تستضيف سنغافورة منافسات المجموعتين الثامنة والتاسعة، حيث تضم المجموعة الثامنة قدح دار الأمان الماليزي وليون سيتي سايلرز السنغافوري وسايجون الفيتنامي والفريق المتأهل من الدور التمهيدي، وتضم المجموعة التاسعة جيلانج إنترناشيونال السنغافوري وكايا ايلويلو الفلبيني وتيرنجانو الماليزي وممثل ميانمار (شان يونايتد أو أياياوادي يونايتد) بحسب نتيجة تصفيات دوري أبطال آسيا 2021.





وفي المقابل، سيتم لاحقا تحديد مستضيف مباريات المجموعة السابعة في منطقة آسيان.





وفي شرق آسيا، تستضيف هونج كونج منافسات المجموعة العاشرة التي تضم اتلتيك من منغوليا وايسترن لونج ليونز من هونج كونج ولي مان من هونج كونج وتاينان سيتي من الصين تايبيه.



