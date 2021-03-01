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ميس حمدان تتألق في أحدث جلسة تصوير

الإثنين 01/مارس/2021 - 02:56 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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ميس حمدان تتألق في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة ميس حمدان، جمهورها ومتابعيها بـ مجموعة من الصور الجديدة لها من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهرت "حمدان" في الصور بفستان جريء، وماكياج كثيف وتسريحه شعر سيطة.

وكانت قد كشفت الفنانة ميس حمدان عن تجربتها مع فيروس كورونا بعد تعافيها وذلك من خلال لايف عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت ميس حمدان: "أنا الحمد الله اتعافيت من فيروس كورونا وكانت تجربة صعبة نفسيا اكتر من جسديا بكتير وبالنسبة للناس اللي بتكلمني وتقولي بسبب مهرجان الجونة فحرام عليكوا متظلموش الجونة، الناس كتر خيرها عملولنا مهرجان واهتموا بينا ولو هنلوم حد يبقي أنا هلوم نفسي لأني كنت مهمله في اتباع الإجراءات الاحترازية

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

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ميس حمدان

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