سعد لمجرد يطرح فيديو كليب أغنية"الغادي وحدو"



في سياق آخر وجه لمجرد، مؤخرًا عبر برنامج the insider بالعربي تحية للقديرة منى واصف ووصفها بحبيبة الكل وأشار الى أنه بعد حبه لوالدته يكن حبًا كبيرًا لها.



وأضاف سعد، في حواره أن حلمه يمثل مع منى واصف اذا هي أبدت موافقتها واعتبر أنه من الشرف أن تلعب دور والدته في مسلسله القادم.



كما وصف المسلسل الذي يقوم بإنتاجه زياد شويري بأنه مسلسلًا رائعًا ومن خلاله يعود سعد للتمثيل بعد أن قدم في بداياته دورًا في مسلسل أحلام النسيم.



و كشف سعد أن مسلسله القادم ليس كوميديًا على الإطلاق ولن يحمل اسم " كارت أخضر " كما سبق وأعلن المنتج زياد شويري العام الماضي.



طرح النجم المغربي سعد لمجرد، بالمشاركة مع كل من كريم زياد، والهواريات أغنية جديدة تحمل عنوان "الغادي وحدو" وذلك عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب".وتخطت مشاهدات الفيديو كليب 2 مليون عبر"يوتيوب" وذلك عقب طرحه بساعات قليلة.