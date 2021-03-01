Advertisements

رين الفرنسي يعلن رحيل مدربه

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:00 م
جوليان ستيفان
جوليان ستيفان
وكالات
Advertisements
تقدم جوليان ستيفان باستقالته من تدريب نادي رين الفرنسي لكرة القدم اليوم الاثنين.

وجاء ذلك في أعقاب سلسلة النتائج المخيبة لأمال الفريق، وكان آخرها الهزيمة على ملعبه أمام نيس 1 / 2 يوم الجمعة الماضي في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي.

وتجمد رصيد رين عند 38 نقطة في المركز التاسع، كما خرج الفريق من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعد أن حقق تعادلا واحدا مقابل خمس هزائم.

وبدأ ستيفان العمل في نادي رين منذ تسعة أعوام، لكنه تولى منصب المدير الفني للفريق في ديسمبر 2018 .

وقاد ستيفان الفريق للتتويج بلقب كأس فرنسا عام 2019، وهو اللقب الأول للفريق في البطولة منذ 48 عاما.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رين جوليان ستيفان

أخبار تهمك

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 22 ساعة

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

منذ حوالي 9 ساعات

تأجيل طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس إدارة الزمالك

منذ 34 دقيقة

عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 15 ساعة

تطورات إصابة نجم منتخب مصر بالرباط الصليبي

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد سمير يكشف سبب خسارة طلائع الجيش أمام الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

لهذا السبب شقيقة أحلام الجريتلي تتغيب عن توديعها

منذ ساعة و نصف

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 11 ساعة

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 20 ساعة

مرتضى منصور يعلق على الأحداث والأزمات الحالية في الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:34 م

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

11:57 م

مرتضى منصور يعلق على الأحداث والأزمات الحالية في الزمالك

02:50 م

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

11:20 ص

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

06:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات