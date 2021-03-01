رين الفرنسي يعلن رحيل مدربه

تقدم جوليان ستيفان باستقالته من تدريب نادي رين الفرنسي لكرة القدم اليوم الاثنين.





وجاء ذلك في أعقاب سلسلة النتائج المخيبة لأمال الفريق، وكان آخرها الهزيمة على ملعبه أمام نيس 1 / 2 يوم الجمعة الماضي في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي.





وتجمد رصيد رين عند 38 نقطة في المركز التاسع، كما خرج الفريق من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعد أن حقق تعادلا واحدا مقابل خمس هزائم.





وبدأ ستيفان العمل في نادي رين منذ تسعة أعوام، لكنه تولى منصب المدير الفني للفريق في ديسمبر 2018 .





وقاد ستيفان الفريق للتتويج بلقب كأس فرنسا عام 2019، وهو اللقب الأول للفريق في البطولة منذ 48 عاما.



