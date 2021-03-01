معارض تركي: سياسات أردوغان تؤدي إلى تدمير تركيا

قالنائب رئيس الوزراء التركي ووزير المالية الأسبق؛ عبد اللطيف شنار، إن سياسات الرئيس رجب طيب أردوغان الحالية إزاء سورية وليبيا تؤدي إلى تدمير تركيا.

وأشار رئيس الوزراء التركي ووزير المالية الأسبق، إلى أن “أردوغان يرى الوضع فى المنطقة فرصته الثمينة لتسويق أوهامه في إحياء الخلافة والسلطنة العثمانية والتي شجعتها بعض العواصم الغربية”.

وأضاف«شنار»، أن “سياسات أردوغان أدت إلى جر المنطقة لخلافات وصراعات وعداوات وحروب دموية”، وفقًا لـ «قناة تيلي ون».