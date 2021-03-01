بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

أًعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين عن حالة الطقس ليوم غد الثلاثاء، حيث تشهد البلاد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.



وحذرت الهيئة في بيانا لها، المواطنين من شبورة مائية صباحًا، مطالبة بتوخي الحذر إثناء القيادة.



وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي علي سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وأوضحت الهيئة أن البلاد تشهد غدا الثلاثاء، طقس مائل للدفء علي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد وطقس دافئ علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد فيما يكون معتدل علي السواحل الشمالية.



وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس شديد البرودة علي معظم محافظات الجمهورية بينما يكون بارد علي جنوب سيناء.



وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية، غدًا الثلاثاء، حيث تشهد أمطار خفيفة علي مناطق من السواحل الشمالية علي فترات متقطعة (40%)، وشبورة مائية صباحا على بعض الطريق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجة البحرى وشمال الصعيد.



كما تكون الرياح نشيطة علي السواحل الشمالية الغربية.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة غربًا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف الي ٣ أمتار والرياح السطحية شمالية غربية أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة الي مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين الي ٣ أمتار الا ربع والرياح السطحية شمالية غربية.



وعن درجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة

