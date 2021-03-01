تأجيل طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس إدارة الزمالك

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، تأجيل الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي السابقين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة النادي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه إلى يوم ١٥ من شهر مارس الجاري.





وشهدت الجلسة حضور مرتضي منصور وهاني زاده عضو مجلس إدارة الزمالك السابق ومعهم عدد من أعضاء مجلس الإدارة السابقين ممن أقاموا الطعن بينهم أحمد مرتضي وإبراهيم يوسف وشريفة كمال وأحمد عادل عبدالفتاح ومحمد أنور.





الجدير بالذكر، أن مرتضى منصور أقام طعنًا على حكم محكمة القضاء الإداري بعد صدوره بأقل من ٤ ساعات.



