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ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:31 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمي
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يتصدر لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول قائمة هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 26 جولة.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- محمد صلاح 17 هدف
2- برونو فرنانديز 15 هدف
3- هاري كين 14 هدف
4- سون هيونج مين 13 هدف
5- دومينيك كالفيرت ليوين 13 هدف
6- باتريك بامفورد 13 هدف
7- جيمي فاردي 12 هدف
8 – إلكاي جوندوجان 11 أهداف
9- أولي واتكينيز 10 أهداف
10- كاليوم ويلسون 10 أهداف

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