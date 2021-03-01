ضبط 2.5 طن لمقطعات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

شنت مباحث التموين بالقليوبية، حملة موسعة، أسفرت عن ضبط ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بها 2.5 طن لمقطعات لحوم وكبدة، بدون مستندات ومجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء فخر العربي مدير الأمن، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد ورود معلومات عن وجود ثلاجة بها مقطعات لحوم وكبدة مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها.



جرى شن حملة موسعة أسفرت عن مداهمة الثلاجة، وعثر بها على 2.5 طن لمقطعات لحوم وكبدة بدون مستندات ومجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق.