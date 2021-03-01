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أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:30 م
اليو ديانج
اليو ديانج
علي خلاف
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يواجه مسؤولو الأهلي أزمة جديدة بشأن المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، بشأن عدم مشاركته بشكل منتظم مع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

أزمة ديانج في الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل الأهلي عن تطور جديد بشأن علاقة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، والمحترف المالي أليو ديانج.

وأوضح المصدر أن ديانج طلب بشكل رسمى من الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المشاركة الأساسية فى المباريات خلال الفترة المقبلة.

وتابع المصدر أن المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، يتجه للاعتماد بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة، على عمرو السولية وحمدي فتحي فى الفترة المقبلة.

وأتم المصدر موضحا أن رغبة المالي ديانج في المشاركة أساسيًا مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، تأتي بعد وصول تأكيدات من جانب وكيل أعماله بوجود متابعة قوية له من جانب بعض الأندية الأوروبية ولاسيما جالطة سراي التركي.

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الكلمات المفتاحية

اليو ديانج الاهلي

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