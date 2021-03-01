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648 ألفا و791 طالب بالصف الأول الثانوي يؤدون امتحاني "اللغة الأجنبية الأولي" و"الجغرافيا" إلكترونيًا

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:12 م
بوابة الفجر
ريم محمود
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حضر 648 ألفا و791 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، اليوم، لأداء اختبار مادتي "اللغة الأجنبية الأولي" و"الجغرافيا"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 20202021، والتي تستمر حتي 8 مارس 2021.

وتمكن 640 ألفا و431 طالبا وطالبة من أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولي بنسبة 98.9%، بينما تمكن 648 ألفا و72 طالبا طالبة من أداء امتحان مادة الجغرافيا بنسبة 99.9%.

كما أدى 29369 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي (منازل – دمج - دولي) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالبا وطالبة بنسبة حضور 95.4%.

جدير بالذكر أن غدًا الثلاثاء الموافق 2 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي "الأحياء" و"الفلسفة والمنطق".

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