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مراقبون يفضحون العلاقة المشبوهة بين جماعة الإخوان الإرهابية وتركيا

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:16 م
الإخوان المسلمين
الإخوان المسلمين
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كشف مراقبون، أن العلاقة بين تركيا والإخوان الإرهابية، تستند إلى المصلحة المتبادلة؛ إذ تدعمهم أنقرة بالمال والسلاح مقابل مساعدتهم لها في مخططها بالمنطقة

 

وقال المراقبون، إن تركيا أصبحت مسرحا بديلا لعمليات تنظيم الإخوان الإرهابي وقياداته الهاربة من مصر عقب ثورة 30 يونيو 2013، حيث تحظى الجماعة الإرهابية بدعم من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 

وكان المفكر الإسلامي ثروت الخرباوي، لفت إلى أن العلاقة بين تركيا وجماعة الإخوان الإرهابية تستند إلى المصلحة المتبادلة؛ إذ تدعمهم أنقرة بالمال والسلاح مقابل مساعدتها في إعادة إحياء ما يسمى بـ"الإمبراطورية العثمانية".

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