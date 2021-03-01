Advertisements

ارتفاع مؤشر البحرين في ختام التعاملات بقيمة تداول 788.5 ألف دينار

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:17 م
بوابة الفجر
Advertisements
ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.40% رابحاً 5.91 نقطة ليغلق عند مستوى 1472.33 نقطة.

 وبلغ حجم التداول 2.2 مليون سهم بقيمة 788.5 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع التأمين بنسبة نمو 48.29% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 5.26%، الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 4.28%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 13.21% مدفوعاً بصعود سهمي إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.16%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.08%.
 
كما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 12.13% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.94%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.41%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.58%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.46% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.57%.
 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مؤشر البحرين البورصة الخليجية اقتصاد البحرين اخبار الاقتصاد

أخبار تهمك

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد سمير يكشف سبب خسارة طلائع الجيش أمام الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ يوم

لهذا السبب شقيقة أحلام الجريتلي تتغيب عن توديعها

منذ أقل من ساعتين

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات إصابة نجم منتخب مصر بالرباط الصليبي

منذ حوالي 9 ساعات

تأجيل طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس إدارة الزمالك

منذ 37 دقيقة

عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضى منصور يعلق على الأحداث والأزمات الحالية في الزمالك

منذ أقل من ساعة

"الوزراء": رسوم الشهر العقاري لم يطرأ عليها أي تغيير

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ ساعة و 10 دقيقة

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

"البنوك التجارية" تقود بورصة "البحرين" للصعود بختام التعاملات

بورصة البحرين تتزين بالأخضر بختام أخر جلسات الأسبوع

بورصة البحرين تنهي تعاملات اليوم علي إرتفاع بنسبة 0.08%

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.05% بمستهل التعاملات

قطاع الخدمات يدعم بورصة البحرين للصعود في مستهل التعاملات

مؤشر سوق البحرين المالي يغلق جلسة اليوم عند مستوى 1524.77 نقطة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:34 م

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

11:57 م

مرتضى منصور يعلق على الأحداث والأزمات الحالية في الزمالك

02:50 م

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

11:20 ص

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

06:56 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات