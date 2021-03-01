ارتفاع مؤشر البحرين في ختام التعاملات بقيمة تداول 788.5 ألف دينار

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.40% رابحاً 5.91 نقطة ليغلق عند مستوى 1472.33 نقطة.





وبلغ حجم التداول 2.2 مليون سهم بقيمة 788.5 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع التأمين بنسبة نمو 48.29% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 5.26%، الشركة البحرينية الكويتية للتأمين بنسبة 4.28%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 13.21% مدفوعاً بصعود سهمي إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.16%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.08%.

كما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 12.13% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.94%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.41%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.58%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.46% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.57%.