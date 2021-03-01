الاتحاد الأوروبي يقترح جوازات سفر تطعيم رقمية للسفر

ستقدم المفوضية الأوروبية اقتراحًا في مارس بشأن إنشاء جواز سفر رقمي للتطعيم ضد COVID-19 على مستوى الاتحاد الأوروبي والذي قد يسمح للأوروبيين بالسفر بحرية أكبر خلال ذروة فترة العطلة الصيفية.





أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين عن الاقتراح التشريعي المقبل في خطاب ألقته أمام المشرعين الألمان المحافظين، اليوم الاثنين، وقدمت بعض التفاصيل الإضافية في تغريدات لاحقة.





سيوفر "الباسبور الأخضر الرقمي" دليلًا على أن الشخص قد تم تطعيمه، ونتائج الاختبارات لمن لم يتم تطعيمهم بعد ومعلومات عن التعافي للأشخاص الذين أصيبوا بـ COVID-19.وقالت في تغريدة على تويتر: "الهدف هو تمكينهم تدريجيًا من التحرك بأمان في الاتحاد الأوروبي أو في الخارج - للعمل أو السياحة".





اتفق قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على العمل على إصدار شهادات اللقاح، بينما تسعى دول جنوبية مثل إسبانيا واليونان لإطلاق العنان للسياحة هذا الصيف. ومع ذلك، يقول عدد من الدول إنها ستحتاج أولًا إلى إثبات أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم لا يمكنهم نقل الفيروس إلى الآخرين. كما أعربت بعض الدول، مثل فرنسا وبلجيكا، عن قلقها من أن تسهيل السفر فقط للأشخاص المُلقحين سيكون غير عادل.





وقالت المفوضية إنها ستسعى لتجنب التمييز ضد المواطنين الذين لم يتلقوا لقاحا. وقد وافقت دول الاتحاد الأوروبي في يناير على متطلبات البيانات الأساسية لشهادة التطعيم. وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي ستسعى للتنسيق بشأن المعايير الأمنية والمساعدة في ربط الأنظمة الصحية الوطنية.



