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ذبح بالرقبة.. تفاصيل معاينة النيابة لجثة قتيل السلام

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:24 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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فتحت نيابة السلام تحقيقات موسعة في العثور علي جثة رجل مذبوح داخل شقته بمنطقة السلام، وكشفت معاينة النيابة للجثة انها لرجل أربعيني العمر وبكامل ملابسها وبالفحص تبين وحود جرح ذبحي غائر بالرقبة أدي إلي نزيف دموي والوفاة وسحبات بالوجه والجسم.

وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وكشف الغموض وضبط الجناة.

وتلقى مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغ بالعثور على الشاب مقتولا داخل شقة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة صاحب سوبر ماركت يدعى محمد أ في العقد الرابع من العمر، ومقيم في برج سكني متفرع من شارع جمال عبد الناصر بدائرة قسم الشرطة.

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول بالتنسيق مع ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العقار مسرح الجريمة تمهيدا لتفريغها، كما قام فريق البحث بفحص عدد من المشتبه بهم بالمنطقة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

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