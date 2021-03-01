دبلوماسي سابق: انعقاد منتدى أسوان للسلام يعكس إرادة الدول الإفريقية في العمل الجماعي (فيديو)

قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن انعقاد الدورة الثانية لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة، يأتي في ظل جائحة كورونا كموضوع هام يجب تبادل الأفكار حوله بين الدول الإفريقية، إلى جانب بحث المشكلات الخاصة بالتنمية ورفع مستوى الاداء في إفريقيا بوجه عام.



وأضاف "الشويمي"، خلال مداخلة هاتفية مع التليفزيون المصري، اليوم الاثنين، أن تحقيق التنمية المستدامة وتوطين التكنولوجية والاتجاه لتصنيع المواد الخام في إفريقيا أمر هام، وهذا لن يحدث إلا بالقضاء على الإرهاب وإشاعة السلام في الدول الإفريقية وضرورة توقف الحروب الأهلية في الدول الإفريقية.



وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن انعقاد هذا المنتدى يعكس الإرادة لدى الدول الإفريقية في العمل الجماعي وتغيير الأوضاع، والخروج من الفقر، وإذكاء عملية التعليم والقضاء على الأمراض وتوفير صحة جيدة لأبناء القارة.

