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حقيقة سقوط منتحل صفة طبيب نساء وتوليد بجنوب الجيزة.. "بوست" على الفيسبوك كلمة السر

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:26 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت مصادر أمنية مسؤولة ملابسات ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن القبض على خريج كلية علوم انتحل صفة طبيب نساء وتوليد بمركز الصف، جنوب محافظة الجيزة، نافية صحة ما نُشر حول إلقاء القبض عليه من قِبل أجهزة الأمن بالجيزة.

وأفادت المصادر أن الواقعة قديمة تعود إلى الرابع من مارس العام الماضي حال تحرير رئيس قسم العلاج الحر بالإدارة الصحية بالصف بلاغًا اتهم فيه "صلاح. م. ع." 39 سنة، بتشغيل عيادة أمراض نساء وتوليد، بدون ترخيص، بقرية الشوبك الشرقي بمركز الصف، جنوب المحافظة.

وأضافت المصادر إلى الفجر أن المشكو في حقه، تم استدعائه لسماع أقواله حول الواقعة حينها، ومن ثم غادر مركز الصف بعد ذلك، متوجهًا إلى محل إقامته بإحدى محافظات الوجه البحري، مشيرة إلى أن إعادة نشر "بوست" عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك خلال الساعات الماضية أعاد الحديث حول الواقعة مجددًا.

بدورها، أكدت نقابة الأطباء أن الطبيب الثلاثيني العمر له ملف بالنقابة لكنه موقوف منذ تاريخ 2012 حتى 2016 بسبب عدم صحة التوقيعات الموجودة بالملف، فضلا عن اكتشاف تزويره شهادة تخرجه المنسوبة إلى كلية الطب جامعة المنوفية.

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