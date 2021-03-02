أجابوا على الامتحان في 3 دقائق.. أدلة نجاح منظومة الامتحانات الإلكترونية للثانوية

عدة دلائل ظهرت على مدار الساعات الأخيرة كشفت عن نجاح منظومة الامتحانات الإلكترونية للثانوية التي اتبعتها وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية.





وتقرر سابقًا أن تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التى تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقيا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمنة.





يذكر أن امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي شهد سقوط للسيستم ولم يتمكن بعض طلاب الصف الأولى الثانوي، امن الدخول على منصة الامتحان بسبب ضعف الإنترنت.





وهناك عددًا كبيرًا من الطلاب في مختلف المحافظات لم يستطيعوا الدخول على منصة الامتحان على جهاز التابلت بسبب سقوط السيستم، حيث توجد لجان في بعض المحافظات لم تدخل على الامتحان من الأساس لسقوطه.





وفيما يلي يقدم " الفجر " أبرز الأدلة على نجاح المنظومة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة رغم تعطل السيستم في اليوم الأول للاختبارات:





- عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، قالت إن امتحان اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الأول الثانوي كان جيد وأن الاتحاد لم يتلقي أي شكاوي خاصة بسيستم الإمتحان ولا توجد أي أعطال، وأن الاتحاد لم يتلقي أي شكاوي خاصة بسيستم الإمتحان ولا توجد أي أعطال.





- طلاب الصف الأول الثانوى العام أكدوا الانتهاء من الإجابة عن أسئلة امتحان الفصل الدراسى الأول فى مادة اللغة الأجنبية الأولى في 3 دقائق ونصف، موضحين أن المنصة فتحت بشكل سريع وبعضهم دخل على المنصة من خلال شبكة الإنترنت فى المدرسة أو ربط التابلت بشبكات أخرى.



