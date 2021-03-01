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ننشر جميع شروط التقدم لـ "جائزة الدولة للمبدع الصغير" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:27 م
جائزة الدولة للمبدع الصغير
جائزة الدولة للمبدع الصغير
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ننشر جميع شروط التقدم لـ "جائزة الدولة للمبدع الصغير" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي

نقدم لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، من خلال السطور القليلة التالية، جميع شروط التقدم لجائزة الدولة للمبدع الصغير، التي انطلقت تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم رئيس جمهورية مصر العربية.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير، والتي تم استحداثها مؤخرًا بهدف النهوض بالفنون والآداب وتمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عاماً، وذلك عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على إصدار القانون رقم 204 لسنة 2020 والذى نص على استحداث جائزة جديدة تحت مسمى "جائزة الدولة للمبدع الصغير".

وكان مجلس النواب قد وافق على جائزة الدولة للمبدع الصغير بناءًا على المشروع الذي تقدمت به وزارة الثقافة إلى مجلس الوزراء ونص القانون على رعاية الأطفال الفائزين بالجوائز، لصقل مواهبهم وتنميتها من خلال مؤسسات الدولة وهو الهدف الأساسي من صدور قانون الجائزة تشجيعًا للفائزين على الاستمرار في إبداعهم.

شروط التقدم لـ "جائزة الدولة للمبدع الصغير"
وهناك عدة شروط للتقدم لـ "جائزة الدولة للمبدع الصغير"، وهي كالتالي:-

- أن يكون المتقدم مصرى الجنسية.

- ألا يتجاوز سن المتقدم فى أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن الجائزة ثمانى عشرة سنة ميلادية.

- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.

- أن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عامًا كمستوى أول ومن فوق 12 حتى 18 عام كمستوى ثانى.

- ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة.

- ألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى، لا يحق للشخص التقدم بأكثر من عمل.

- استيفاء استمارة الجائزة، على أن يرفق بها صورة بطاقة الرقم القومى لولى أمر المتقدم، وصورة شهادة ميلاد وصورة شخصية حديثة للمتقدم.

- في حالة تعذر وجود ولى الأمر (الأب) يرفق مع الأوراق توكيل خاص بالتعامل المالى والإدارى على الجائزة أو صورة طبق الأصل من قرار الوصاية على المتقدم.

- فى حالة العمل الجماعى يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوى.

- فى حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة، يُستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى، ويتم سحب الجائزة في حالة الحصول عليها.

- يكون هناك مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة، ومرحلة ثانية للأعمال التى تم تصعيدها من المرحلة الأولى لعمل مقابلة شخصية للمتقدم لمناقشة العمل المقدم وتقييمه وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

- فى حالة وفاة المُتقدم بعد المقابلة الشخصية يعتبر التقدم قائمًا.

- تستبعد إداريًا الأعمال التى لم تستوفى شروط الجائزة.

- إرسال الأعمال على (CD  أو فلاش ميمورى) مع الأوراق المطلوبة بواسطة البريد على عنوان المجلس الأعلى للثقافة "1 شارع الجبلاية ساحة دار الأوبرا المصرية - الجزيرة - الزمالك - القاهرة" (لا يقبل العمل بعد انتهاء الفترة المعلن عنها للتقدم).

- تقدم الأعمال المقدمة للجائزة بداية من 28 فبراير حتى 25 مارس.

ننشر جميع شروط التقدم لـ "جائزة الدولة للمبدع الصغير" تحت رعاية السيدة انتصار السيسي

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