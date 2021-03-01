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ارتفاع النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:38 م
بوابة الفجر
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 ارتفع النشاط الصناعي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، ليسجل أعلى مستوى في 3 سنوات، مع استمرار توزيع لقاحات كورونا.

وكشفت بيانات مؤسسة "ماركت" للأبحاث، اليوم الإثنين، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 57.9 نقطة في فبراير، مقارنة مع مستوى 54.8 نقطة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي في منطقة اليورو سوف يسجل 57.7 نقطة خلال نفس الفترة.

وارتفع الإنتاج والطلبيات الجديدة بشكل قوي خلال الشهر الماضي، مع ارتفاع الصادرات.

وأوضحت البيانات: "يظهر النشاط الصناعي كنقطة مضيئة في اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الجاري، حيث استفاد المنتجون من زيادة الطلب المحلي والخارجي".

وقادت ألمانيا نمو نشاط التصنيع في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، في حين كان النشاط الصناعي في اليونان الأسوأ أداءً في المنطقة.

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