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رئيس مياه القناة: حملات مكبرة على سرقة المياه وسوء استخدمها

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:36 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الاثنين، انه تم انطلاق حملات مكبرة في قطاعات محافظات القناة الثلاثة، السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، على ورش غسيل وتشحيم السيارات التي تستخدم مياه الشرب في غسيل السيارات، بالإضافة الي التفتيش على المشتركين لفحص عدادات المياه وتحصيل المتأخرات ورفع " الوصلات الخلسة" والتي يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب، وذلك هروبا من أتباع الإجراءات القانونية للتوصيل.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن تلك المخالفات تستنزف موارد الشركة وتحرم مواطنين آخرين من حصولهم على الخدمات، وأن الشركة ستستمر في مواجهة تلك الممارسات تطبيقًا لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على جميع الخدمات بصورة قانونية، وحتى تستطيع شركة مياه القناة القيام بدورها على النحو الأمثل من أعمال الصيانة والتشغيل ورفع معدلات الجودة لتقديم خدمات أفضل لمواطنى إقليم القناة.

وأضاف اللواء عصمت، أنه يتم عمل غسيل لشبكات مياه الشرب بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، مضيفا أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وايضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.
رئيس مياه القناة: حملات مكبرة على سرقة المياه وسوء استخدمها
رئيس مياه القناة: حملات مكبرة على سرقة المياه وسوء استخدمها
رئيس مياه القناة: حملات مكبرة على سرقة المياه وسوء استخدمها
رئيس مياه القناة: حملات مكبرة على سرقة المياه وسوء استخدمها
رئيس مياه القناة: حملات مكبرة على سرقة المياه وسوء استخدمها
رئيس مياه القناة: حملات مكبرة على سرقة المياه وسوء استخدمها
رئيس مياه القناة: حملات مكبرة على سرقة المياه وسوء استخدمها
رئيس مياه القناة: حملات مكبرة على سرقة المياه وسوء استخدمها

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