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الحكم على الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن 3 سنوات في قضية فساد

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:36 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
وكالات
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أصدرت محكمة فرنسية، اليوم الاثنين، حكمًاعلى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالسجن 3 سنوات 2 منها مع وقف التنفيذ في قضية فساد.

 

وتلاحق ساركوزي عدد من الفضائح والقضايا التي يناهز عددها إحدى عشرة قضية أثناء توليه الرئاسة من 2007 إلى 2012، لكن اللافت هو قرار المحكمة، فهي المرة الأولى في تاريخ الجمهورية الخامسة في فرنسا التي سيحاكم فيها رئيس سابق بتهم فساد.

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ساركوزى السجن 3 سنوات الرئيس الفرنسي الأسبق

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