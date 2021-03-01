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55 ألف قطعة أثرية وخطة ترويجية.. آخر مستجدات المتحف الكبير

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:41 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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انعقد اليوم الاثنين، الاجتماع الـ ١٥ للجنة المصرية-اليابانية العليا للمتحف المصري الكبير بحضور السفير نوكي ماساكي سفير اليابان في القاهرة، والممثل الرئيسي للوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" في مصر، واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، وذلك بمقر المتحف، وبرئاسة وزير السياحة والآثار.

وشارك في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس مدير عام الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "الجايكا" لقطاع الشرق الأوسط وأوروبا وعدد من كبار المسئولين بطوكيو.

ومن ناحيته أكد وزير السياحة والآثار على عمق العلاقات المصرية اليابانية، والتعاون القائم بين البلدين على المستوي السياحي والأثري وخاصة في مشروع المتحف المصري الكبير الذي يُعد أحد المشروعات الثقافية الكبرى في مصر.

واستعرض آخر مستجدات الأعمال بالمتحف وما توصلت إليه أعمال نقل القطع الأثرية، حيث تم نقل ٥٥ ألف قطعة أثرية للمتحف من جميع المتاحف والمواقع الأثرية بجمهوية مصر العربية ويتم ترميمهم بمركز ترميم الآثار الموجود بالمتحف.

وأشاد السفير نوكي ماساكي بالجهد المبذول لإنهاء الأعمال بالمتحف واصفا اياه بالمشروع الاستثنائي وأنه مثال للتعاون بين مصر واليابان في مجال العمل السياحي والثقافي، وأكد علي أن الحلم سوف يكون قريبا حقيقة حيث أنه كل زيارة له للمتحف يجد هناك المزيد من الانجازات.

وخلال الاجتماع تم مناقشة آخر مستجدات الأعمال بالمتحف المصري الكبير وعملية التفاوض والتعاقد مع التحالف الذي سوف يقوم بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف والذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة.

ومناقشة إمكانية وآلية تدعيم المتحف بخبراء من اليابان في مجالات المتاحف والتعاون التقني والترميم والتكنولوجيا، وكذا الحديث عن الحملة الترويجية للمتحف.

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