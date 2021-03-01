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أمينة تطرح أغنية "زي مانا".. تعرف علي التفاصيل ! (فيديو)

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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طرحت المطربة أمينة، أحدث أعمالها الغنائية أغنية "زى مانا" من كلمات عماد عبيد، وألحان هاني فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس، وقدمتها بشكل جديد عن أغانيها السابقة.

وتقول كلمات الأغنية : "زى أنا ما فرقتش وياكم .. انتوا مش فارقين ويايا.وبقولكم انا مش هنساكم .. والطيبة هرميها ورايا..أيامكو صعبة معايا.. حسابكو جي تقيل".

من ناحية أخرى طرحت أمينة مؤخرا أحدث أغانيها التي تحمل اسم "سوق الجدعنة"، والتى جمعتها بالمطرب محمود معتمد وهى من كلمات وألحان وتوزيع اسلام مونتى، وظهرت فى الكليب بشكل جديد ومختلف مزج ما بين "lyrics فيديو" والفيديو كليب، تدور قصة كليب عن الأشخاص عديمة الأصل والمبدأ والشهامة والإخلاص وغيرها من القيم الصادمة من رود أفعال بعض البشر.

https://youtu.be/rYEhItByGdI

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