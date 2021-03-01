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رئيس الكنيسة الأسقفية يستقبل سفير أيرلندا بمقر الكاتدرائية بالزمالك

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:42 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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استقبل دكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا السفير شون أوريجان سفير أيرلندا لدى القاهرة، وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

ذكرت الكنيسة فى بيان لها اليوم: تبادل المطران والسفير حديثا عن تاريخ الكنيسة الأسقفية بمصر خاصة الخدمة الطبية والمرتبطة منذ زمن بعيد بالدكتور "فرانك هاربر" الأيرلندى الأصل والذى كان يخدم المواطنين فى ربوع مصر كلها بمركب بسيط استخدم كعيادة متنقلة وطاقم طبى لعلاج المرضى حتى وصل إلى مدينة منوف وحينها طلب منه أهل المدينة الاستمرار هناك لخدمتهم. ومن هنا بدأت الخدمة الطبية فى النمو حتى نشأت مستشفى هرمل بمدينة منوف التابعة للكنيسة والموجودة حتى الآن بنفس الرؤية وهى خدمة الإنسان ورعايته.

وأضاف رئيس الأساقفة: نسعى لخدمة الإنسان ونتعاون مع الهيئات المختلفة مضيفا: استكمالا لرؤية الكنيسة فى خدمة المجتمع أنشأنا مستشفى هرمل بمدينة السادات وعملنا على إعداد لقوافل طبية بمدينتي منوف والسادات وأشاد بالعلاقات التاريخية التى تربط بين أيرلندا ومصر.

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