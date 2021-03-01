كيف استغل أردوغان جماعة الإخوان الإرهابية بإندونيسيا لنشر العنف؟

سعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جاهدا لفرض سلطاته فى إندونيسيا عن طريق جماعة الإخوان الإرهابية.

وتسببت سياسات أرودغان، فى عزلة تركيا عن الشرق الأوسط نتيجة دعمه لقيادات وعناصر الإخوان وتمويله للعديد من الجرائم التى يقومون بها.

وكشف تقرير، أن أردوغان حاول استغلال إخوان إندونيسيا وبنجلاديش فى الترويج على أن تركيا دولة الخلافة الإسلامية، ما يؤكد ذلك هو الزيارات المتعددة التى أجراها مسئولين فى تركيا إلى مأوى الإخوان فى إندونيسيا، كما قد أعرب أردوغان على نيته زيارة إندونيسيا خلال العام الجاري.

وقال التقرير هنا يثار تساؤل، لماذا مازال أردوغان يجد الأمل فى التنظيمات الإخوانية برغم ما تسببوا به فى خسائر للدولة التركية إلى الحد الذى جعلها غارقة فى الديون ومنعزلة عن شرق العالم بدون أى جدوى لمحاولاته الزائفة؟!