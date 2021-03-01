كاريكاتير كاريكاتير Advertisements جواب المرحوم ( روتينيات ) الإثنين 01/مارس/2021 - 03:43 م عمرو عبد العاطي Advertisements جواب المرحوم ( روتينيات ) أخبار تهمك عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم منذ حوالي 21 ساعة لهذا السبب شقيقة أحلام الجريتلي تتغيب عن توديعها منذ ساعتين و 8 دقيقة مرتضى منصور يعلق على الأحداث والأزمات الحالية في الزمالك منذ ساعة و 27 دقيقة تأجيل طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس إدارة الزمالك منذ ساعة و 10 دقيقة عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري منذ حوالي 22 ساعة عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي منذ حوالي 16 ساعة "الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا" منذ حوالي 8 ساعات عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى منذ أقل من ساعتين أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي منذ ساعة الا ربع ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ ساعة الا ربع تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع منذ حوالي 9 ساعات ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي منذ حوالي 12 ساعة أحمد سمير يكشف سبب خسارة طلائع الجيش أمام الأهلي منذ أقل من ساعتين عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات منذ يوم بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة منذ حوالي 5 ساعات عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي منذ حوالي 16 ساعة Advertisements