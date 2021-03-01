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راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يدعو رئيس المنطقة الأزهرية لحضور زيارة سفير الفاتيكان (صور)

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:45 م
بوابة الفجر
محمد طه
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استقبل الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، وذلك لدعوة فضيلته لحضور زيارة سفير الفاتيكان ممثل قداسة البابا فرانسيس منتصف شهر مارس الجاري.

ومن جانبه أكد القمص "يؤانس" أن تلك الزيارة المرتقبة تعد الزيارة الأولى لمدينة الغردقة منذ تنصيبه من أربعة أشهر، موضحًا إلى أنه سيتم إقامة قداس احتفالي كبروتوكول لاستقبال سفير الفاتيكان لأول مرة بالغردقة ولقاءه بقيادات محافظة البحر الأحمر.

وأعرب "يؤانس" عن شكره وتقديره للأزهر الشريف ورجاله وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ودوره الكبير مع قداسة البابا فرنسيس، في نشر الخير والمحبة والسلام في العالم أجمع، ومد جسور التواصل بين الشرق والغرب، والتي جسدتها وثيقة "الأخوة الإنسانية" التي وضعت قواعد عامة للحياة والبشرية جمعاء من محبة وسلام بين جميع أطياف المجتمع.

وتابع وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، أن هناك تنسيق كامل لتلك الزيارة المرتقبة لسفير الفاتيكان بمصر، والتى تعد الزيارة الأولى لمدينة الغردقة منذ تنصيبه.
راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يدعو رئيس المنطقة الأزهرية لحضور زيارة سفير الفاتيكان (صور)
راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يدعو رئيس المنطقة الأزهرية لحضور زيارة سفير الفاتيكان (صور)
راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يدعو رئيس المنطقة الأزهرية لحضور زيارة سفير الفاتيكان (صور)
راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يدعو رئيس المنطقة الأزهرية لحضور زيارة سفير الفاتيكان (صور)
راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يدعو رئيس المنطقة الأزهرية لحضور زيارة سفير الفاتيكان (صور)
راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر يدعو رئيس المنطقة الأزهرية لحضور زيارة سفير الفاتيكان (صور)

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