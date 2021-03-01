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الكنيسة تترجم عظة البابا للإنجليزية لأقباط المهجر

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:46 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "عظات البابا باللغة الإنجليزية"، وهي خدمة قدمها المركز الإعلامي للتواصل مع الأجيال الجديد بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمهجر.

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن عظة البابا الأحداث التي أطلقها من كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالعباسية تحت شعار الأسرة والصلاة.

جاء ذلك في بيان رسمي عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة القمص موسى ابراهيم متحدثها الرسمي.

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القمص موسى

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