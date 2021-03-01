Advertisements

البرلمان يعلن الموافقة النهائية على تعديلات قانون انتخابات مجلس اتحاد الصناعات

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:49 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements



شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.


وتقضى المادة الأولى باستمرار تشكيل مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة فى تاريخ العمل بأحكام قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية الصادر بالقانون رقم 70 لسنة2019 فى مباشرة مهامها لحين إجراء انتخابات الدورة الانتخابية التالية للدورة الحالية لمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية، على أن تجرى هذه الانتخابات خلال 8 أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون


ووفقا للمادة الثانية فى فقرتها الأولى، إذا انقضت المدة المشار إليها فى المادة السابقة دون إجراء الانتخابات، وكذا إذا انقضت أى دوره انتخابية لمجالس إدارة الغرف الصناعية دون إجراء انتخابات الدورة التالية لهذه المجالس، يدعو الوزير المختص بشئون الصناعة الجمعيات العمومية للغرف الصناعية للانعقاد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ انقضاء هذه المدة المشار إليها أو الدورة الانتخابية بحسب الأحوال.


وحسب الفقرة الثانية من المادة، تنتخب الجمعية العمومية لكل غرفة فى الاجتماع المشار إليه فى الفقرة السابقة لجنة مؤقتة من خمسة أعضاء تتولى إدارة شئون الغرفة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، وتختار كل لجنة من بين أعضائها ممثلًا لها فى تشكيل لجنة عامة لإدارة اتحاد الصناعات المصرية وإجراء انتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية وتشكيل مجلس إدارة الاتحاد، وذلك خلال مدة لا تجاوز 8أشهر من تاريخ تشكيلها. وتختار كل لجنة من اللجان المشكلة وفقًا لحكم هذه المادة رئيسًا لها ونائبًا للرئيس، ويمثل كل لجنة رئيسها أمام القضاء والغير.


وشهدت الجلسة إلغاء الفقرة التى تقضى بأنه لا يجوز لأى من أعضاء هذه اللجان الترشح لانتخابات مجالس إدارة الغرف الصناعية فى الدورة الانتخابية المكلفين بإجرائها، لاسيما بعد تحذير رئيس مجلس النواب المستشار حنفى جبالى من شبهة عدم الدستورية حال استمرار هذه الفقرة، مشيرا إلى أنها أخذت قياسا من النص الدستورى الخاص برئيس الجمهورية المؤقت، فى حين أن هذا موضع أخر، ولا يوجد القياس. وتم استبدال هذه الفقرة بنص أخر يحقق عدم الجمع بين الترشح والعضوية فى اللجنة.


ونصت هذه الفقرة " ولا يجوز الجمع لا يا من أعضاء هذه اللجان بين الترشح وإدارة العملية الانتخابية لمجالس إدارة الغرف الصناعية فى الدورات الانتخابية المكلفين بإجرائها".


وبحسب تقرير لجنة الصناعة، بمجلس النواب، أن مشروع القانون المعروض يأتى استجابة لضرورات ملحة لعدم وجود سلطة منتخبة قائمة على تفعيل الدور الحيوى للاتحاد والغرف الصناعية، والذى يمثل فى عضويته المنشآت التى تمارس النشاط الصناعى، وما تتطلبه من مستندات وتراخيص لإجراء عمليات قبول القيد أو محوه أو تجديده فى السجل التجاري.

أخبار تهمك

مرتضى منصور يعلق على الأحداث والأزمات الحالية في الزمالك

منذ ساعة و 26 دقيقة

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ يوم

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 22 ساعة

لهذا السبب شقيقة أحلام الجريتلي تتغيب عن توديعها

منذ ساعتين و 8 دقيقة

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ ساعة الا ربع

أحمد سمير يكشف سبب خسارة طلائع الجيش أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين

أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

تأجيل طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس إدارة الزمالك

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ أقل من ساعتين

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:34 م

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي

03:30 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

11:57 م

مرتضى منصور يعلق على الأحداث والأزمات الحالية في الزمالك

02:50 م

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

11:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات