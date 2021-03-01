الأردن يسجل 4594 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الاثنين، تسجيل 26 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و4594 إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 391090 منذ بدء الجائحة.

وقالت السلطات الصحية الأردنية، إن عدد الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 4701 بعد رصد 26 وفاة جديدة بين المصابين بالوباء.

ووفقًا لقناة "المملكة"، وصلت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لفيروس كورونا إلى 13.73% بعد إجراء 33.462 فحصاً مخبريّاً، رفعت إجمالي عدد الفحوصات 4.600.197) فحصاً منذ بدء الجائحة.

ولفتت الصحة الأردنية، إلى أن إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغت 1526 حالة، مع إدخال 295 حالة، ومغادرة 167 حالة.