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جانب من فعاليات المجمع المقدس

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:50 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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قال القمص موسي إبراهيم المتحدث الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه بدأت، صباح اليوم، فعاليات انعقاد لجان المجمع المقدس والتي تستمر لمدة 3 أيام في المقر البابوي بالقاهرة، ثم يعقد الاجتماع العام للمجمع في مركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون يوم الخميس.

وأضاف: بدأت أولى الفعاليات للفترة الصباحية باجتماع لجنة الرعاية والخدمة، تتبعها لجنة الأسرة ثم لجنة العلاقات العامة.
جانب من فعاليات المجمع المقدس
جانب من فعاليات المجمع المقدس
جانب من فعاليات المجمع المقدس
جانب من فعاليات المجمع المقدس

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