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الأسهم الأوروبية تتعافي بعد خسائر الأسبوع الماضي

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:54 م
بوابة الفجر
وكالات
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعد خسائر كبيرة تكبدتها الأسبوع الماضي في ظل انحسار المبيعات في أسواق السندات، كما عزز المعنويات التفاؤل إزاء حملات التطعيم للوقاية من كوفيد-19 وحزمة تحفيز أمريكية، بحسب ما نشرت "رويترز".

وزاد المؤشر ستوكس 600 لأسهم المنطقة 1.6 بالمئة بحلول الساعة 0811 بتوقيت جرينتش عقب مكاسب قوية للأسهم الآسيوية رغم بيانات النشاط الصناعي في الصين التي جاءت أضعف من التوقعات.

ونزل مؤشر الأسهم الأوروبية القياسي ليقترب من أقل مستوى في شهر يوم الجمعة مع تنامي مخاوف المستثمرين من ارتفاع معدل التضخم بسبب حزمة تحفيز أمريكية ضخمة أخرى كما أن إعادة فتح الاقتصاد العالمي قد تدفع بنوك مركزية كبرى لتشديد السياسة النقدية.

وصعد المؤشر داكس الألماني 1.3 بالمئة، بينما ربح المؤشر كاك 30 الفرنسي والمؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.5 بالمئة لكل منهما.

وارتفعت أسهم قطاع التعدين 2.2 بالمئة وكان أكبر الرابحين بين القطاعات وقفزت أسهم شركات السفر والترفيه والتجزئة أكثر من اثنين بالمئة.

وكان سهم آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية أكبر رابح على المؤشر ستوكس 600 بمكسب 5.4 بالمئة بعد أن رفعت بيل هانت تصنيف السهم إلى التوصية "بالشراء" بفضل توقعات بتعافي الطلب على السفر خلال الصيف.


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