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رئيس الأركان يغادر إلى السودان للمشاركة في اللجنة العسكرية المشتركة

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:52 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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غادر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى أرض الوطن، وذلك للمشاركة فى الإجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية المشتركة برئاسة رئيسى الأركان لكلا البلدين بالعاصمة السودانية "الخرطوم ".

ومن المنتظر أن يجرى رئيس الأركان خلال إجتماعات اللجنة العديد من اللقاءات الهامة على صعيد التعاون العسكرى والشراكة الإستراتجية بين البلدين.

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