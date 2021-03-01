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إيران تسجل 1.6 مليون إصابة بفيروس كورونا

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:00 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الاثنين، 108 وفيات و8510 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى نحو 1.639 مليون.

 

وكشفت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، أن إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 60181.


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