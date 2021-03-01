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الزمالك في مواجهة وادي دجلة تحت شعار "لا تنازل عن الصدارة"

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:59 م
بوابة الفجر
سارة رمزي
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يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره وادي دجلة، اليوم الإثنين، في السابعة والنصف مساء، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدخل الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو، لقاء الليلة رافعًا شعار "لا تنازل عن الصدارة"، حيث يسعى إلى الفوز على وادي دجلة من أجل تعزيز نقاطه والحفاظ على صدارته بجدول ترتيب الدوري.

من جهة أخرى، فوز الزمالك على دجلة في مواجهة الليلة يعني زيادة الفارق في عدد النقاط بينه وبين المارد الأحمر، وهو ما يدفع الأبيض إلى الإصرار على الفوز وحصد الثلاث نقاط.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة من 12 مباراة، فاز في 9 وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة.

فيما يتزيل وادي دجلة جدول ترتيب الدوري، برصيد 7 نقاط من 13 مباراة، فاز في مباراة واحدة وتعادل في 4 وخسر 8 مباريات.

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