جوارديولا: هذا مايحتاجه أجويرو لاستعادة نجوميته

صرح المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن سيرجيو أجويرو يحتاج إلى بعض الوقت لاستعادة مستواه، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.









تعرض الأرجنتيني لسلسلة من الإصابات، وأصيب أيضاً بكوفيد-19، لتقتصر مشاركاته على 11 مباراة في كل المسابقات خلال الموسم الجاري.









ودخل المهاجم 32 عاماً التشكيلة الأساسية لأول مرة في أربعة أشهر، خلال الفوز 2-1 على وست هام يونايتد، ليحقق السيتي انتصاره الـ20 توالياً في كل المسابقات.









وقال غوارديولا: أغويرو الهداف التاريخي للسيتي برصيد 256 هدفاً، يبقى من العناصر المهمة في تشكيلة الفريق".









وأضاف: "يعرف ذلك منذ أمس الأحد أن الأفضل هو الذي يلعب، لا يتعلق الأمر بسيرجيو بل بالجميع، أحاول أن أتخذ قرارات عادلة".









وتابع: "سيرجيو مهم جداً لنا، صاحب موهبة استثنائية، ستكون هناك مباريات صعبة ومتقاربة، ونحتاج إلى هدف، من سيكون اللاعب المناسب في مثل هذه الظروف؟، بالطبع هو لكنه عاد بعد حوالي عام، ويحتاج إلى الوقت".











