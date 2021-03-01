Advertisements

جوارديولا: هذا مايحتاجه أجويرو لاستعادة نجوميته

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:00 م
بوابة الفجر
Advertisements
صرح المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن سيرجيو أجويرو يحتاج إلى بعض الوقت لاستعادة مستواه، بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة.


تعرض الأرجنتيني لسلسلة من الإصابات، وأصيب أيضاً بكوفيد-19، لتقتصر مشاركاته على 11 مباراة في كل المسابقات خلال الموسم الجاري.


ودخل المهاجم 32 عاماً التشكيلة الأساسية لأول مرة في أربعة أشهر، خلال الفوز 2-1 على وست هام يونايتد، ليحقق السيتي انتصاره الـ20 توالياً في كل المسابقات.


وقال غوارديولا: أغويرو الهداف التاريخي للسيتي برصيد 256 هدفاً، يبقى من العناصر المهمة في تشكيلة الفريق".


وأضاف: "يعرف ذلك منذ أمس الأحد أن الأفضل هو الذي يلعب، لا يتعلق الأمر بسيرجيو بل بالجميع، أحاول أن أتخذ قرارات عادلة".


وتابع: "سيرجيو مهم جداً لنا، صاحب موهبة استثنائية، ستكون هناك مباريات صعبة ومتقاربة، ونحتاج إلى هدف، من سيكون اللاعب المناسب في مثل هذه الظروف؟، بالطبع هو لكنه عاد بعد حوالي عام، ويحتاج إلى الوقت".



أخبار تهمك

تصريحات مثيرة من لاعب الزمالك السابق بسبب هدف الأهلي في الطلائع

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يقرر رحيل نجمه نهاية الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تغيير مكان تشييع جنازة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ حوالي 12 ساعة

"الصحة" تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن لقاح "كورونا"

منذ حوالي 8 ساعات

ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مجلس الوزراء يعلن تأجيل تطبيق قانون التسجيل العقاري

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيها جديدا بشأن استئناف الدراسة والامتحانات

منذ يوم

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

منذ حوالي 16 ساعة

لهذا السبب شقيقة أحلام الجريتلي تتغيب عن توديعها

منذ ساعتين و 11 دقيقة

أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي

منذ أقل من ساعة

تأجيل طعن مرتضى منصور على قرار حل مجلس إدارة الزمالك

منذ ساعة و 13 دقيقة

مرتضى منصور يعلق على الأحداث والأزمات الحالية في الزمالك

منذ ساعة و نصف

أحمد سمير يكشف سبب خسارة طلائع الجيش أمام الأهلي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:34 م

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

أليو ديانج يثير أزمة كبرى في الأهلي

03:30 م

عاجل.. تعرف على سبب وفاة الفنانة أحلام الجريتلي

11:57 م

مرتضى منصور يعلق على الأحداث والأزمات الحالية في الزمالك

02:50 م

بيان عاجل للحكومة بسبب خلل النظام الإلكتروني بامتحانات الثانوية العامة

11:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات